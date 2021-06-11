В Югру идет жара: северян ожидают 30+

В ХМАО в выходные дни придёт жара, пообещали специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Уже сегодня, 11 июня, температура воздуха достигла 26 градусов со знаком плюс, но возможны дожди и усиление ветра. 12 и 13 июня, по прогнозам метеорологов, столбики термометров поднимутся до +29…+31 градуса. Также возможны кратковременные дожди. При этом ночная температура будет достаточно небольшой – около 10 градусов.

Напомним, что в мае в регионе уже стояла жара. Как ранее сообщали метеорологи, в этом году в Югре фиксировали температурный рекорд. 21 мая был самый теплый день за всю историю наблюдений – воздух в этот день прогрелся до +30.

Ханты-Мансийск, марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.06.21

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