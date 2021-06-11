Сотрудники «Сургутнефтегаза» жалуются губернатору: руководство грозит уволить не привитых от ковида

Работники «Сургутнефтегаза» попросили губернатора Наталью Комарову вмешаться в конфликт с руководством. Их принуждают вакцинироваться от коронавируса, в противном случае грозят увольнением, сообщает muksun.fm.

«Куда жаловаться на принуждение к вакцинации и угрозы увольнением? Наталья Владимировна, проведите беседы с руководством СНГ. Люди теряют работу при отказе [вакцинироваться]. Нарушаются все права», – написал один из сотрудников компании в Инстаграм. Большинство пользователей возмутились и написали в комментариях, что принуждение к прививке – это нарушение закона и никто не имеет право так делать. Реакции регионального департамента здравоохранения пока не последовало. В администрации Сургута компанию упомянули в списке очагов инфекции. Также издание напоминает, что сама Наталья Комарова не так давно поддержала идею принудительной вакцинации.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.06.21

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