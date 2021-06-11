25 процентов югорских школьников провалили ОГЭ по математике

Школьники ХМАО неприятно удивили и учителей, и родителей: четверть девятиклассников не смогли сдать государственный экзамен по математике, сообщает sitv.ru. Впрочем, в местном департаменте образования не считают это провалом и вообще не поддаются панике. «Безусловно, не сдавших количество достаточное, порядка 25%, но, к сожалению, схожую статистику по математике мы фиксируем в течение нескольких последних лет. Похожая картина была в 2019. Несколько лучше, порядка 20% не сдавших, но говорить о том, что у нас практически все не сдали и конец света наступил – ну, это просто некорректно», – сказал журналистам директор регионального департамента Алексей Дренин. У двоечников ещё есть возможность пересдать экзамен, резервные дни в этом году – 16 июня и 2 июля.

По сообщениям СМИ, подобная картина наблюдается в этом году не только в Югре. Одни винят в этом дистанционку, другие – шпаргалки с ошибками, которые появились в интернете.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

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