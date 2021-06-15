В Югре зафиксировано 7 природных пожаров – огонь прошел 329,50 га

Обстановка с пожарами в Югре по-преднемуостается сложной. На сегодняшний день, как сообщили «новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по ХМАО-Югре, в регионе действует 7 природных возгораний, огнем пройдено 329,50 га. Пожары действуют на территории Кондинского лесничества (2), Самаровского (2), Советского (2) и Сургутского (1). Практически во всех муниципальных образованиях прогнозируется 3-4 класс пожарной опасности, то есть ситуация может еще более ухудшиться.

Отметим, что с начала пожароопасного сезона в округе ликвидировано 95 лесных пожаров на общей площади более 3,5 тысяч гектар. Причинами этих пожаров стали как человеческий фактор, так и природные явления, в частности, грозы. В прошлом году за аналогичный период был зарегистрирован 97 природных пожаров на площади более 3,7 тысяч га.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.06.21

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