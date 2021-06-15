В Югре растет заболеваемость ковидом – 78 случаев за сутки

В Югре продолжает фиксироваться ежесуточный прирост заболевших коронавирусом нового типа. С менее чем 50 случаев за сутки, которые фиксировались в мае 2021 года, к 15 июня округ пришел с показателем в 78 случаев. накануне же показатель заболеваемости достигал и 83 человек.

Как сообщает региональный оперативный штаб, наибольшее количество заболевших приходилось в минувшие сутки на Сургут – 20 эпизодов, далее – следует Нижневартовск и 13 случаев, Лангепас – 8 случаев, Югорск – 9 случаев. В Ханты-Мансийске выявлено 6 заболевших за сутки. В Советском районе – 5 эпизодов. В остальных муниципалитетах случаи заболевания единичны.

Среди вновь выявленных случаев симптомы ОРВИ демонстрировали 60 человек, 15 – получили диагноз «внебольничная пневмония», без проявления симптомов болели 3 человека.

Всего с начала пандемии в округе выявлено 58 436 носителей коронавирусной инфекции нового типа, выздоровело от нее – 56 846 человек.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.06.21

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