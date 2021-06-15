Югра снова ужесточает меры по борьбе с ковидом: для пожилых и не вакцинированных введена самоизоляция

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью ковидом пошла на ужесточение мер по борьбе с распространением инфекции.

Так, с 14 июня 2021 года для граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания и сниженный иммунитет, за исключением трудоустроенных и/или прошедших вакцинацию от ковида, вводится обязательная самоизоляция. Покидать место жительства данной категории граждан можно только похода в больницу, выгула домашних животных, также им можно выбросить мусор, сходить в аптеку, помочь престарелым родственникам, получить срочную госпомощь и т.д.

Госорганам и муниципальным ведомствам, а также подведомственным им организациям предписано перевести лиц, старше 65 лет, имеющих хронические заболевания или сниженный иммунитет, на дистанционную работу.

Жителям Югры, возвращающимся из отпуска из других регионов РФ после 20 июня 2021 года, для выхода на работу необходимо будет предоставить: отрицательный ПЦР-тест на ковидне старше 72 часов с момента отбора, или доказтество налочия антител, или сертификат о пройденной вакцинации.

Также поправками к постановлению губернатора о мерах по борьбе с ковидом предписано не направлять в служебные командировки сотрудников до прохождения полного курса вакцинации от COVID-19, за исключением сотрудников, имеющих антитела класса G (IgG) к COVID-19.

Детям до 14 лет запрещается посещать ТЦ и другие точки торговли и организаций общественного питания без сопровождения взрослых.

С 16 июня 2021 года в Югре вводится запрет на массовые мероприятии с числом участников более 20 человек, включая организаторов.

Торжественные регистрации браков на открытом воздухе, либо в помещении органа записи актов гражданского состояния возможны только при условии одновременного нахождения в помещении не более 8 человек, включая сотрудника органа записи актов гражданского состояния, фотографа.

Детские лагеря с дневным пребыванием в случае обнаружения заболевшего, переводятся на дистант. Вузам и профессиональным образовательным учреждениям рекомендовано провести сессию для студентов в дистанционном режиме.

Аттракционы в округе также закрываются.

Напомним, что накануне в округе было выявлено 83 заболевших коронавирусом, а сегодня – 78 случаев.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.06.21

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