Десятилетний мальчик их ХМАО поставил мировой рекорд в отжимании

Десятилетний Ильман Хаджимурадов из Фёдоровского Сургутского района установил новый рекорд мира – он отжался 5713 раз за один подход. Время выполнения – 3,5 часа, как следует из онлайн трансляции мероприятия в группе во ВКонтакте «Район спортивных событий».

Как сообщает газета «Вестник Сургутского района», рекорд зафиксировал эксперт – главный редактор книги рекордов России, кандидат философских наук, художник-микроминиатюрист Коненко Станислав.

Мама Ильмана в после завершения выполнения отжиманий сыном плакала от счастья. «Я поддерживаю сына, но волновалась сильно, я же его мама, я переживала. Но я знаю, что это была его мечта и он достиг её. Каждый день говорил об этом рекорде и продолжал заниматься», – рассказала она.

Сам Ильман рассказал, что посвящает свой рекорд родителям и тренеру Амару Асадову, который, в свою очередь, отметил, что тренировки велись по индивидуальной программе.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.06.21

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