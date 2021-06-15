Югорчанин может сесть на два года за убийство медведя

Югорчанин может сесть в тюрьму за убийство медведя.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ХМАО-Югре, в апреле 2021 года в ходе рейдовых мероприятий на территории Нижневартовского района был задержан житель города Радужного, незаконно добывший одну особь медведя. В результате его незаконных действий природным ресурсам Российской Федерации причинен ущерб в размере 60 тысяч рублей.

Причиненный ущерб был возмещен обвиняемым добровольно в ходе расследования.

Между тем, несмотря на погашение ущерба, прокуратурой Нижневартовского района все равно был утвержден обвинительный акт по факту совершения преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления браконьеру грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.06.21

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