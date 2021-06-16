В Югре выявлено 77 новых случаев ковида

За минувшие сутки в Югре выявлено 77 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа, как сообщает оперативный штаб Югры, на момент получения положительного теста на ковид у 59 заболевших проявились признаки ОРВИ, у 17 – пневмония, 1 человек болел без проявления симптомов, сообщает операштаб Югры.

Больше всего заболевших выявлено в Сургуте – 20. На втором месте – Нижневартовск и 15 человек. На третьем – Ханты-Мансийск и 13 заболевших.

О летальных случаях за сутки оперативный штаб не сообщает.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.06.21

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