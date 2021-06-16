Теперь не 7, а 10 – в ХМАО увеличилось количество природных пожаров

В Ханты-Мансийском автономном округе на три увеличилось число природных пожаров за минувшие сутки. Как сообщает ФБУ «Авиалесоохрана», огонь прошел 670 га, тогда как днем ранее речь шла о почти 330 гектарах леса.

На ликвидации возгорании работают 237 человек, 4 пожарные машины, 1 трактор. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Кроме того, в тушении пожаров помогают 14 самолетов – они задействованы на авиапатрулировании всей территории округа.

4 вертолета Ми-8 работают непосредственно на ликвидации лесных пожаров в Ханты-Мансийском, Октябрьском, Кондинском и Белоярском районах.

В ХМАО продолжает действовать режим повышенной готовности, а в Советском районе – особый противопожарный режим.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.06.21

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