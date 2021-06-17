В Сургуте семь групп в детсадах закрылись на карантин по ковиду

В Сургуте увеличивается количество случаев заражения детей. Так, уже 7 групп в детских садах города закрыты на карантин. В них у дошколят подтвердился диагноз COVID-19, сообщает «СургутИнформ-ТВ».

«К сожалению, закрываются отдельные группы в дошкольных образовательных организациях. Если их вчера было 2, то сегодня уже 7. Распространение идет молниеносно», – сообщила директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

Как говорят в мэрии, в основном детсадовцы заражаются дома, в семейных очагах.

Сургут, Елена Васильева

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