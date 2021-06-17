Югра: за сутки выявлено 80 случаев коронавирусной инфекции

80 случаев коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в Югре. Как сообщает региональный оперативный штаб, наибольшее количество заболевших приходится на Сургут – 21 человек. На втором месте – Нижневартовск, где лабораторно подтвержден ковид у 12 человек. На третьем месте – Ханты-Мансийск, где выявлено 8 заболевших.

Среди новых заболевших 42 имели признаки ОРВИ. Существенно растет количество больных с пневмониями – за минувшие сутки таких было уже 37. На прошлой неделе данный показатель держался в пределах 20 человек. Один человек болел ковидом без проявления симптомов.

На фоне роста заболеваемости в ХМАО-Югре усилен режим по борьбе с распространением инфекции, в том числе введена изоляция для лиц, старше 65 лет с хроническими заболеваниями и проблемами с иммунитетом, усилен контроль за масочным режимом. В Сургуте на фоне рост заболеваемости уже отправлены на дистант 4 школьных дневных лагеря, закрыты 4 группы в детских садах, где у детей выявили ковид.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 17.06.21

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