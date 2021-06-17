В Нефтеюганске автолихач играл «шашечки» – в ДТП попало пять машин

В Нефтеюгаснке из-за лихача на «Ауди А6» в ДТП попало пять машин. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГИБДД по ХМАО, в 18:35 на улице Ленина водитель «Ауди А6», соверая обгон с перестроениме, вылетел на встречную полосу. После чего он протаранил «Шевроле Нива», «КИА», «ВАЗ» и «Тойота».

В результате ДТП водитель «ВАЗ», 25-летний мужчина, получил травмы.

Дознаватели ГИБДД уточняют все обстоятельства ДТП. На съемках с камер уличного наблюдения, куда попал момент аварии, видно, что «Ауди» несется по дороге на большой скорости и не соблюдает правила безопасности движения при маневрировании.

Нефтеюганск, Елена Васильева

Нефтеюганск. Другие новости 17.06.21

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