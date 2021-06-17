Скончался заместитель мэра Сургута Сергей Полукеев

Скончался заместитель главы мэра Сургута Сергей Полукеев. Как сообщает siapress.ru, нформацию о смерти чиновника подтвердили в администрации города.

В больницу Сергей Полукеев попал тремя днями ранее, диагноз – неизвестен.

Чиновнику было 52 года: он родился 12 сентября 1968 года. В разные годы Сергей Полукеев возглавлял Управление лесопаркового хозяйства Сургута, департамент имущественных и земельных отношений города, с этого года он занял пост заместителя главы Сургута, курируя сферу городского хозяйства.

Должность заместителя мэра Сургута Полукеев занял в конце мая 2021 года.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 17.06.21

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