В Югре за сутки выявлено 82 случая ковида

82 случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа выявлено за минувшие сутки в Югре. Как сообщает оперативный штаб региона, по клинической структуре 25 человек находились в состоянии пневмонии, 56 человек – проявляли симптомы ОРВИ, один человек болел без проявления каких-либо симптомов.

Всего в регионе за пандемию клинически подтверждены были 58 675 случаев заболевания, выздоровело 57 087 человек.

По количеству заболевших в ХМАО лидирует Сургут – 17 человек. На втором месте – Ханты-Мансийск – 11 человек. На третьем – Нижневартовск и 9 человек.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 17.06.21

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