Комарова пригрозила югорчанам новыми ковидными ограничениями, если не они не будут соблюдать уже действующие и прививаться

Глава ХМАО в ходе прямого эфира пригрозила югорчанам новыми «линейными» ограничениями, если не будут соблюдаться установленные ограничения и правила, в том числе добровольная вакцинация, сообщает muksun.fm.

По её словам, в регионе добровольная вакцинация, никто не может принудить человека поставить вакцину или запретить ему приступить к работе после отпуска. Однако в различных трудовых коллективах, по договорённости, есть необходимость сдать ПЦР-тест или предоставить справку на антитела. Только после этого можно приступить к работе.

«Это важно для сохранения здоровья, учитывая характеристику эпидситуации на сегодняшний день. С тем, чтобы не вводить серьёзные и глубокие ограничения, которые очень тяжело переживать: по прекращению экономической деятельности, по ужесточению правил личной и коллективной безопасности и так далее. У нас есть ещё возможность своевременно ответить на все вызовы и не доводить ситуацию до жёстких линейных решений, ограничивающих предпринимательскую деятельность», – заявила Наталья Комарова.

Ранее сообщалось, что жители ХМАО потребовали объяснений от региональных властей о принудительной вакцинации, так как работодатели всё чаще заставляют сотрудников ставить прививку. В депздраве и дептруда автономного округа заявили о незаконности данных мер и посоветовали обратиться в ГТИ.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 18.06.21

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