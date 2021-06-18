В Нижневартовске под суд пойдет взяточник и мошенник

В Нижневартовске под суд пойдет 40-летний местный житель, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СРК РФ по ХМАО, в период с июня по август 2020 года обвиняемый, занимая должность заместителя начальника управления добычи нефти и газа одной из нефтедобывающих компаний, являясь лицом, выполняющим управленческие функции, используя свое должностное положение, получил от двух предпринимателей денежное вознаграждение. Оно был выдано за содействие в заключении контракта на ремонт и техническое обслуживание нефтепроводов и иное покровительство при исполнении контрактов. От одного из предпринимателей подозреваемый получил более 3,1 миллионов рублей наличными, от второго – имущество в виде сруба дачного дома стоимостью более 1,3 миллиона рублей.

Кроме того, в июне 2020 года обвиняемый дважды мошенническим путем похитил принадлежащие предприятию отбракованные насосные штанги в общем количестве 1500 штук стоимостью более 400 тысяч рублей, которые продал, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В ходе следствия обвиняемый помещен под домашний арест. В целях обеспечения приговора (в части конфискации) на имущество обвиняемого стоимостью более 5 миллионов рублей наложен арест.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и двух преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество), направлено в суд.

Нижневартовск, Елена Васильева

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