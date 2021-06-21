Югра: за сутки еще 90 человек заболели коронавирусом

В Югре продолжается рост статистик заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Как сообщает региональный оперативный штаб, а минувшие сутки еще у 90 человек был лабораторно подтвержден ковид. Больше всего заболевших в Сургуте – 19 человек. На втором месте Нижневартовск – 14 человек. На третьем месте Ханты-Мансийск – 11 человек.

Среди новых случаев у 70 человек болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у 19 человек выявлена пневмония, без симптомов белеет 1 человек.

Всего за время пандемии в Югре было выявлено 58 938 случаев ковида, выздоровели 57 197 человек.

Напомним, что в связи с очередной волной распространения ковида в Югре введены ограничения: самоизолация для лиц, старше 65 лет, не привытых и имеющих проблемы со здоровьем, усилен контроль за соблюдением масочного режима, не проводятся развлекательные мероприяия, не работают атракционы, работодателям рекоендонвано применять дистант. Населению рекомендована активная вакцинация.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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