В Югре выявлено еще 87 случаев коронавируса

87 случаев коронавирусной инфекции нового типа зарегистрировано за минувшие сутки в ХМАО-Югре. Как сообщает региональный оперативный штаб, по выявляемости среди муниципальных образований лидирует Сургут – 18 новых случаев. На втором месте – Нижневартовск 12 человек, на третьем – Ханты-Мансийск и 11 человек.

По клинической структуре среди новых заболевших состояние пневмонии было диагностировано у 16 человек, признаки ОРВИ выявлены у 71 человека.

Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии в округе зафиксировано 59 025, выздоровело – 57 277 человек.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 21.06.21

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