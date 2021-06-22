В Сургуте отобрали права у женщины, которая регулярно ездила пьяной за рулем

В Сургуте суд оштрафовал и лишил прав женщину, которая регулярно была поймана пьяной за рулем.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по ХМАО-Югре, подсудимая до последнего эпизода уже была дважды привлечена к административной ответственности за управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Ее лишили прав. Но после после сдачи водительского удостоверения в ГИБДД женщина вновь села за руль в состоянии опьянения. Она ехала по улицам Сургута до тех пор, пока ее автомобиль не был остановлен сотрудниками ГИБДД. При проведении медицинского освидетельствования у подсудимой зафиксировано алкогольное опьянение, а также наличие в крови психоактивных веществ.

Суд, согласившись с позицией прокурора, признал женщину-водителя виновным в совершении данного преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Сургут, лена Васильева

Сургут. Другие новости 22.06.21

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