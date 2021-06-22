Нет двойным стандартам: в Югре глава поселения отменил международный фестиваль с губернатором, когда ему не дали провести День молодежи

В Югре глава поселения Половинка в Кондинском районе пошел на публичный конфликт с окружными властями и Роспотребнадзором. Поводом послужила отмена празднования Дня молодежи – к нему, по словам главы Александра Старжинского, готовились давно, все согласовали, агитировали народ приходить в том числе для того, чтобы поставить вакцину от коронавируса. Но, в связи с ухудшением ситуации по заболеваемостью ковидом в округе 14 июня вышло постановление губернатора Натальи Комаровой, в рамках которого, в числе прочего, отменяются все региональные мероприятия численность более 20 человек, включая организаторов. С учетом того, что День молодежи в Половинке предусматривал еще и концерт группы «Краски», мероприятие попало под запрет.

Молодого главу поселка, вместе с тем, удивил тот факт, что Роспотребнадзор разрешил проведение международного фестиваля ремесел коренных народов, который, в том числе, будет проходить и на территории Половинки.

Своим переживаниям по поводу несправедливого отношения к людям глава Половинки посвятил ролик в социальных сетях: «… все вы знаете, что на территории нашего поселения должно было состояться два мероприятия. Первое – это международный фестиваль ремесел – он должен был пройти 25 июня, а на следующий день должен был состояться День молодежи с участием группы «Краски». Но 14 июня выходит постановлении губернатора о запрете региональных мероприятий на территории округа с участием более 20 человек, включая организаторов. Но зато международные мероприятия разрешили. Я попросил организаторов международного фестиваля ремесел включить День молодежи в свою программу, чтоб запланированный праздник состоялся, организаторы дали добро на словах, затем мы написали официальное письмо в адрес управления культуры и нам дали ответ, что этот вопрос не в их компетенции нужно уточнять у оргкомитета… протокол «оргкомитет международного фестиваля ремесел – прим. ред.) прислали только сегодня и в нем нет ни слова о нашем мероприятии», – рассказал глава поселения.

Далее он продолжает: «Затем я связался с начальником управления культуры администрации Кондинского района Галиной Крыловой и я ей сказал, что двойные стандарты, применяемее у нас в районе и округе, недопустимы. Либо мы проводим оба мероприятия, либо не проводим ничего… Вечером мне позвонили с округа и предупредили – если я буду препятствовать проведению фестиваля ремесел на территории сельского поселения Половинка, то строительство Дома культуры может оказаться под вопросом, хотя это объект уже находится в программе и в следующем году его хотят начать строить.. Меня удивляет одно, почему одно мероприятие проводить можно, а второе мероприятие на следующий день нельзя? Причем, одно мероприятие международного уровня, приезжают со всей России, приезжают гости из-за рубежа и оно, как считает Роспотребнадзор, не несет никакой угрозы. С другой стороны, местному населению, которое проживает здесь, для них праздник (День молодежи) может стать угрозой.. То есть фестиваль ремесел, на котором будет губернатор, не отменили, а местных фестиваль, на котором губернатора не будет, отменили. Если День молодежи несет угрозу, то международный день ремесел – тем более, поэтому мы запрещаем проведение любых мероприятий на территории нашего поселения свыше 20 человек. Двойных стандартов в поселке не будет…»

Официальной реакции на эмоциональное выступление Александра Старжинского со стороны окружных властей пока не последовало. Зато последовала реакция в социальных сетях – пользовател хвалят главу Половинки за смелось и заботу о людях.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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