Комарова отправила на удаленку 40 процентов чиновников

Губернатор Югры поручила обеспечить перевод не менее 40 процентов работников органов местного самоуправления и государственной власти перевести на дистанционную работу. Об этом она сообщила на заседании оперативного штаба, которое состоялось 22 июня, сообщает СИА-ПРЕСС.

«Поручаю исполнительным органам государственной власти автономного округа, органам местного самоуправления обеспечить перевод на дистанционный формат работы не менее 40 процентов работников с учетом организационной и технической возможности», – заявила Наталья Комарова.

Кроме того, глава региона предложила рабочей группе регионального оперативного штаба совместно с предпринимателями разработать меры, который будут направлены на стабилизацию эпидемиологической ситуации в регионе. Среди них: перевести часть сотрудников на удаленный формат, создать график с разным началом рабочего дня.

«Другими словами: речь идет о том, чтобы определить меры, принять решения и обеспечить их выполнение с целью недопущения прекращения того или иного вида экономической деятельности», – подчеркнула губернатор.

Также Наталья Комарова поручила главам муниципальных образований оценить потребность и возможность увеличения количества рейсов общественного транспорта и обеспечить контроль за соблюдением антиковидных мер в местах локального проживания рабочих, привлекаемых на строительные и дорожные работы.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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