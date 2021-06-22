За летний сезон в Югре зарегистрировано более 3000 покусанных клещами

3034 случая укусов клещей зарегистрировано за текущий летний сезон в Югре. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, 51,1% из обратившихся за помощью к врачам прививки против клещевого энцефалита не имели.

Лидером по нападению клещей является Ханты-Мансийск – 488 случаев, 395 случая зафиксировано в Пыть-Яхе, на третьем месте с 369 случаями – Нефтеюганск.

За аналогичный период 2020 года в Югре было зарегистрировано 3095 случаев укусов клещей.

Всем непривитым югорчанам, а также не имеющим сведения о прививках (1955 человек), в качестве средства экстренной профилактики введен противоклещевой иммуноглобулин.

При этом, треть покусанных получили клеща в лесу, 27 процентов – на даче, в черте города – 23,3 процента, на кладбищах – 1,4%, на береговых линиях – 1,5%, в парках и скверах – 1,0%.

На заражённость возбудителями инфекционных заболеваний в лабораториях ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии исследовано 339 клещей, в лабораториях ЛПУ – 554 клещей снятых с людей и собранных в природе. С начала сезона исследовано зараженность вирусом клещевого энцефалита составла 1,3% всех исследований особей, возбудителем клещевого боррелиоза – 38,2%, возбудителем эрлихиоза – 2,6%, возбудителем анаплазмоза – 0,3%.

С начала года в Югре привиты против клещевого энцефалита 54 683 человека, в том числе 22 011 детей.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 22.06.21

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