В ХМАО неделю не могут найти тела двух рыбаков

В ХМАО спасатели уже неделю не могут найти тела двух рыбаков.

18 июня экстренным службам поступил сигнал о жителей региона, что исчез в районе поселка Бобровский на реке Иртыш. По предварительной информации, его лодка перевернулась, а ее владелец не смог выплыть и утонул, сообщает СИА-Пресс.

«Спасатели обследовали акваторию с помощью специального оборудования на площади 300*900 м, надводным методом обследовано 140 км реки. В ходе поисковой операции спасатели обнаружили напротив места утопления лодки видеокамеру пропавшего. Мужчина не найден, поиски продолжаются», – сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

Ранее мы сообщали о мужчине, который 17 июня отправился в сплав по протоке Ендырская и пропал. Спасатели до сих пор не нашли югорчанина.

«Поисковая группа обследовала водолазным способом 250*250 м, с помощью специального оборудования 250*300 м акватории. Надводным методом обследовано 25 км протоки. Мужчина не найден, поиски продолжаются», – рассказали представители учреждения.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 22.06.21

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