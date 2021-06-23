85 случаев коронавируса завялено за сутки в Югре

85 новых случаев коронавируса выявлено за минувшие сутки в Югре. Как сообщает региональный оперативный штаб, случаи заболевания фиксировались в 16 муниципалитетах, самое большое количество приходится на Сургут – 15 человек. На втором месте Нижневартовск и 12 человек. На третьем – Ханты-Мансийск и 10 заболевших за сутки.

Среди тех, кто получил положительные тесты на коронавирус, 62 человека имели симптомы ОРВИ, 16 человек – пневмонию, 7 человек болели без проявления симптомов.

Всего в Югре за время пандемии было лабораторно подтверждено 59 110 случаев коронавируса, выздоровели 57 352 человека.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 23.06.21

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