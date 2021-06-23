В Сургуте ищут медвежонка, гулявшего по улицам прошлым вечером

В Сургуте ведутся поиски медвежонка, который прошлым вечером гулял по улицам города. Соответствующие сообщения с фото и видео очевидцы выкладывали накануне в социальных сетях. Кроме того, появления дикого животного зафиксировали и камеры наружного наблюдения на улицах Крылова и Толстого.

В мэрии Сургута сообщения о медведе подтверждают: «В Сургуте в районе улиц Крылова и Толстого очевидцами был замечен медвежонок. Дважды сотрудники полиции и спасатели реагировали на поступившие сообщения, но в результате поиска животное не обнаружено».

В случае обнаружения медвежонка, сургутянам советуют сообщить об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру 112.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 23.06.21

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