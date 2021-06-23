Житель Сургута устроил пожар стоимостью в 7 млн рублей

Житель Сургута пойдет под суд за то, что устроил пожар стоимостью в 7 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре ХМАО, обвинение выдвинуто по статье 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем и иными источниками повышенной опасности).

Предварительным расследованием установлено, что житель города Сургута в личном гараже легковоспламеняющееся вещество, не обеспечив помещение какими-либо средствами пожаротушения. Помимо прочего, обвиняемый допустил хранение канистры с бензином в непосредственной близости с работающим электрическим обогревателем. Проходя мимо, мужчина случайно опрокинул канистру и спровоцировал пожар. В итоге чужому имуществу был причинен ущерб на сумму свыше 7 миллионов рублей.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сургут, Елена Васильева

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