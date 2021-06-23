Мэрию Мегиона обязали отловить бродячих собак

Решить проблему бродячих собак заставила мэрию Мегиона прокуратура Югры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, прокуратура города Мегиона провела проверку по многочисленным обращениям жителей. Они сообщали о стаях диких собак, которые угрожали людям, нападали и кусали их.

Прокуратура данный факт подтвердила. Оказалось, что в мэрии Мегиона не было финансирования на работу по отлову бродячих животных.

«В соответствии с действующим законодательством органы местного самоуправления муниципальных образований наделены отдельными государственными полномочиями, включающими в себя отлов животных без владельцев, их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных», – отметили в прокуратуре.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города в Мегионский городской суд предъявлен иск о возложении обязанности на администрацию города обеспечить исполнение полномочий по отлову безнадзорных животных на территории городского округа.

Однако решением суда в удовлетворении иска было отказано.

С данным судебным постановлением прокуратура города не согласилась и обжаловала его в суд апелляционной инстанции.

Судебной коллегией суда округа решение суда первой инстанции отменено, а исковые требования прокуратуры города удовлетворены.

Мегион, Елена Васильева

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