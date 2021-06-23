Аэропорт Сургута за 5 месяцев обслужил более полумиллиона человек

Итоги пяти месяцев работы во второй пандемийный год повел аэропорт Сургута. За указанный период им было обслужено 595,4 тысяч человек. Из-за закрытия границ подавляющее количество трафика – 588,2 тыс. человек – пришлось на внутренние направления. Более 56% всех путешественников (336,8 тыс.пассажиров) обслужил Utair – базовый перевозчик аэропорта.

Среднесуточный пассажиропоток аэропорта составил 3,9 тысяч человек. Объемы обработанных груза и почты – 1 196,9 и 160,9 тонн. Все производственные показатели 2021 года достигли уровня 90% от цифр рекордного для аэропорта Сургута 2019 года.

«Для удобства пассажиров в весенне-летнем расписании 2021 года Utair возобновил рейсы из Сургута в Барнаул, Грозный, Томск, Нягань, Геленджик, а также запустил новые рейсы в Белгород, Волгоград, Екатеринбург и Саратов», – говорится в пресс-релизе Группы «ЮТэйр».

Напомним, что международный Аэропорт Сургут – крупнейший аэропорт в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Входит в состав обществ Группы «ЮТэйр».

Авиакомпания Utair – специализируется на региональных полетах.

Сургут, Елена Васильева

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