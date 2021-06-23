Utair выбрала себе нового главу набсовета

Авиакомпания Utair выбрала нового главу наблюдательного совета. Им стал генеральный директор НПФ «Пенсионный выбор» Руслан Габдулхаков.

Как сообщается на сайте перевозчика, глава Сургута Андрей Филатов назначен на должность заместителя главы наблюдательного совета Utair.

Напомним, что г-н Филатов ранее занимал должность главы наблюдательного совета Utair.Но после своего избрания в мэры Сургута он принял решение работать в авиакомпании на общественных началах.

Сургут, Елена Васильева

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