В Нижневартовске из-за пожара эвакуировали окружную больницу

В Нижневартовске в ночь на 23 июня пришлось эвакуировать из-за пожара окружную клиническую больницу.

Как сообщили в пресс-службе пожарно-спасательного отряда города №5, сообщение о возгорании поступило дежурному в районе часа ночи. К моменту прибытия пожарных расчетов медперсонал уже начал проводить эвакуацию: было выведено 215 человек, никто из пациентов и персонала не пострадал.

Как выяснили пожарные дознаватели, очаг возгорания обнаружен на шестом этаже, в палате гастроэнтерологического отделения. В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности, закопчены стены в палате на 6-м этаже.

Нижневартовск, Елена Васильева

Нижневартовск. Другие новости 23.06.21

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