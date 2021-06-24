Югра: выявлено 93 новых случая COVID-19

В Югре показатели заболеваемостью коронавирусной инфекцией нового типа достигли весенних показателей текущего года, когда в регионе отмечались признаки второй волны заболеваемости. Как сообщает региональный оперштаб, накануне лабораторно коронавирус был подтвержден у 93 челок. Больше всего заболевших выявлено в Сургуте – 16 человек, на втором месте – Нижневартовск и 13 человек, на третьем – Ханты-Мансийск и 11 человек.

На момент выявления инфекции у 52 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 40 – зафиксирована пневмония (данный показатель ежедневно растет – прим. НД), один человек болел бессимптомно.

В больницах Югры растет и количество тяжелых больных. На текущий момент таких числятся 71, 43 – самостоятельно дышать не могут и подключены к ИВЛ.

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 59 203 случая новой коронавирусной инфекции.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 23.06.21

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