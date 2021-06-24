В ХМАО нашли тело мужчины, который неделю назад пропал во время сплава

В Ханты-Мансийском районе нашли тело мужчины, который пропал в районе поселка Бобровский. Он сплавлялся по реке Иртыш, его лодка перевернулась, мужчина не смог выплыть на берег и утонул. Сообщение об исчезновении человека поступило спасателям 18 июня.

За время поиска тела специалистами из казенного учреждения «Центроспас-Югория» были обследованы специальным оборудованием правый и левый берега Иртыша. Тело мужчины обнаружено и передано сотрудникам полиции.

Поиски еще одного мужчины, также неделю назад пропавшего во время сплава по протоке Ендырская пока продолжаются.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 24.06.21

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