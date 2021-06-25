В Сургуте произошло ДТП с участием вахтового автобуса

В Сургуте утром 25 июня произошло ДТП с участием легкового автомобиля и вахтового автобуса. Инцидент произошел около 8 часов утра на улице Профсоюзов, напротив отдела по вопросам миграции городского УМВД.

Как сообщает СургутИнформ-ТВ, водитель автомобиля Рено не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который в это время стоял в ожидании зеленого сигнала светофора на перекрестке. Водителя иномарки с травмами госпитализировали.

Из-за ДТП на улице Профсоюзов образовался небольшой затор. В настоящее время причины и обстоятельства аварии устанавливаются, проводится административное разбирательство.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 24.06.21

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