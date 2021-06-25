В Югре ежедневно прививается по 5 тысяч человек

В Югре наращиваются темпы вакцинации населения от коронавируса нового типа. Ежедневное количество прививаемых выросло в полтора раза: на прошлой неделе медики ставили желающим примерно три тысячи прививок в день, то сегодня эта отметка колеблется от 4,5 до 5 тысяч. Такие данные в ходе онлайн-брифинга озвучил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, сообщает «СргутИнформ-ТВ».

По его данным, первый компонент антиковидной вакцины получили 313 тысяч югорчан. Завершили вакцинацию на сегодняшний день 240 тысяч человек.

По данным Добровольсткого, в Югре нет проблем с удовлетворением растущего спроса на вакцину – ее имеется достаточно. В Югру с разной периодичностью доставляются при препарата: Гам-Ковид-Вак, ЭпиВакКорона, и КовиВак. «За весь период прививочной кампании в Югру поступила вакцина, которой достаточно для вакцинации 344 тысяч югорчан», – отметил Алексей Добровольский.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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