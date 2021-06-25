Югра: за сутки у 99 человек выявлен коронавирус

99 человек за минувшие сутки получили положительные тесты на коронавирус в Югре. Как сообщает региональный оперативный штаб, лидером по заболеваемости по-прежнему является Сургут – 15 человек. На втором месте – Ханты-Мансийск и 12 человек. На третье месте Советский район и 11 человек.

По данным медиков, на момент выявления ковида у 75 человек наблюдались симптомы ОРВИ, 23 человека получили диагноз «внебольничная пневмония». Один человек болеет без проявления симптомов.

В больницах округа находится 74 пациента, состояние которых оценивается как тяжелое, 50 человек самостоятельно дышать не могут и подключены к ИВЛ.

Один человек с подтвержденным коронавирусом за минувшие сутки умер.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.06.21

В Югре ежедневно прививается по 5 тысяч человек. / В Сургуте произошло ДТП с участием вахтового автобуса. / КПРФ выдвинула кандидатов в Госдуму VIII созыва. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»