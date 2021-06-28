В Югре коронавирус выявили у 118 человек

Еще 118 случаев коронавируса выявлено за минувшие сутки в Югре. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии в регионе выявлено 59 643 случая инфицирования. Если темпы прироста новых заболевших сохранятся, к концу этой недели показатель выйдет за 60 тысяч человек.

Больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Сургуте – 25 человек, на втором месте Нижневартовск и 15 человек, на третьем – Ханты-Мансийск и 13 человек. Всего COVID-19 был накануне выявлен у жителей 15 муниципалитетов ХМАО-Югры.

Среди тех, кто получил положительные тесты на ковид, у 101 человека наблюдались симптомы ОРВИ, у 13 – пневмония, четыре человека болели без проявления симптомов.

В больницах Югры находится 74 пациента с тяжелым течением заболевания, 50 подключены к аппаратам ИВЛ.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.06.21

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