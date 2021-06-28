Каждый четвертый взрослый в Югре получил прививку от коорнавирусной нфекции нового типа. Об этом в своем Инстраграме написал глава департамента здравоохранения ХМАО-Югры Александр Добровольский. При этом, на опубликованной им карте вакцинации региона видно, что по количеству прививаемых существенно отстает Нефтеюганский район, он даже окрашен в красный цвет с показателем 26 процентов привитых жителей. В желтом секторе и примерно половиной привитого взрослого населения оказались: Советский район и Югорск, Лангепас, Мегион, Радужный, Нижневартовск и Покачи. Все остальные территории округа попали в зеленый сектор с показателем прививаемости в 88 процентов.

«Что такое коллективный иммунитет в Югре? И когда он поможет нам остановить ковид и надежно от него защититься? Откуда взялась цифра в 755 755 жителей, которых мы паланируем вакцинировать от ковида? Это 60 процентов взрослого населения округа.

По аналогии с гриппом именно такое количество прививок позволяет не допустить эпидемии в округе. Одна особенность – при профилактике гриппа вакцинируем и детей, существующие вакцины позволяют это делать. 755 755 привитых югорчан +(плюс) переболевшие ковидом +(плюс) дети (если и болеют ковидом, то в легкой форме) = более 90 процентов жителей. Этого достаточно, чтобы предотвратить распространение инфекции. Общая формула коллективного иммунитета именно такая. На сегодня в Югре привит каждый четвертый взрослый – 329 184 человека. На карте – выполнение плана вакцинации по муниципалитетам округа. Различия кратные! Предлагаю отстающим срочно подтянуться!!!» – пояснил глава Депздрава Югры.

Отметим, что по данным на прошлые сутки в Югре было выявлено 118 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.06.21

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