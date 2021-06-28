С «дочки» «Роснефти» взыскали ущерб за загрязнение леса нефтепродуктами

С «дочки» «Роснефти» по суду взыскан ущерб за загрязнение леса нефтепродуктами.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ХМАО-Югре, Няганским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску прокурора Октябрьского района в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к акционерному обществу «РН-Няганьнефтегаз» о взыскании вреда, причиненного почвам в результате загрязнения нефтесодержащей жидкостью.

Установлено, что в результате ведения хозяйственной деятельности ответчиком произошел разлив нефтесодержащей жидкости на территории Няганского участкового лесничества площадью 2 351 м3.

Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила более 800 000 рублей.

Исковые требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме, по результатам апелляционного рассмотрения решение оставлено без изменений и вступило в законную силу. Ущерб был возмещен.

Справка:

АО «РН-Няганьнефтегаз» – дочернее общество ПАО «НК «Роснефть». Владеет лицензиями на разработку Красноленинского свода месторождений (ХМАО-Югра) в состав которого входят Талинский, Ем-Еговский и Каменный лицензионные участки. С 2017 года Общество является оператором по проведению геологоразведочных работ на Назымском лицензионном участке, расположенном в Ляминском районе (ХМАО-Югра), недропользователем которого является ПАО «НК «Роснефть».

Нягань, Елена Васильева

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