В Югре поставили на учет 25 бесхозных автомобильных дорог

Хозяев 25 дорог общего пользования местного назначения нашли в Югре.

Прокуратурой Кондинского района в ходе проверки соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения установлено, что на территории сельского поселения Половинка имеется вышеуказанное количество безхозных дорог, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по Югре.

Вместе с тем, администрацией поселения меры по постановке на кадастровый учет, оформлению права собственности, проведению технической оценки автомобильных дорог длительное время не принимались, что нарушало права неопределенного круга лиц на обеспечение безопасности дорожного движения.

В связи с выявленными нарушениями прокурор Кондинского района обратился в суд с иском о возложении обязанности на администрацию сельского поселения Половинка по постановке на кадастровый учет, оформлению права собственности на автомобильные дороги муниципального образования и проведению их технической оценки.

Решением Кондинского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены.

В настоящее время судебное решение администрацией Половинки исполнено.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.06.21

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