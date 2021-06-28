В Нягани женщина фиктивно прописала у себя 7 человек

В Нягани местная жительница пойдет под суд за то, что оказывала услуги по фиктивной прописке.

Как сообщает УВД по ХМАО-Югре, 40-летняя жительница Нягани по просьбе знакомых решила зарегистрировать в дачном доме 7 граждан РФ без предоставления его для фактического проживания. Женщина пояснила сотрудникам полиции, что денежное вознаграждение не брала за свои услуги, просто решила помочь знакомым от чистого сердца.

По данному факту дознавателем ОМВД России по Нягани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Нягань, Елена Васильева

Нягань. Другие новости 28.06.21

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