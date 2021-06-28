В Югре мошенники загоняют в долги целые семьи

В Югре в выходные дни зафиксированы очередные факты мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Как сообщает пресс-служба окружного УВД, на этот раз было совершено 23 подобных преступления. Ущерб, нанесенный злоумышленниками югорчанам, составил порядка 5 миллионов.

Как обычно злоумышленники промышляют со стандартными схемами, запугивают собеседников несанкционированным списанием, пытаются уговорить население сохранить свои сбережения и наживаются на доверчивости граждан.

В последнее время аферисты стали «разводить на деньги» целые семьи, отмечают тенденцию в УВД ХМАО-Югры. Так, в Нижневартовском районе супруги отдали неизвестным свыше 10 миллионов, в эти выходные сумма меньше, около 3 миллионов, в западню попала семейная пара из Ханты-Мансийска. Муж с женой всеми силами пытались избежать несанкционированного списания, которое якобы было замечено на их счетах.

В Кондинском районе местная пенсионерка на уловку аферистов попалась дважды. Ей позвонили сотрудники службы безопасности банка и пообещали вернуть похищенные денежные средства с ее банковской карты. Выслушав мошенников, югорчанка сняла с вклада деньги, да еще и оплатила страховку, все это обошлось ей почти в 155 тысяч. Сбережения гражданка перевела на указанные преступниками абонентские номера.

В Нижневартовске женщина поверила людям, которые выдали себя за брокеров: по их рекомендациям она установила скайп и необходимые приложения, более того, перевела несколькими транзакциями свыше 500 тысяч рублей. Причем, взяла кредит в банке и позволила неизвестным самостоятельно распорядиться своими денежными средствами.

В Нефтеюганске 31-летняя местная жительница на сайте бесплатных объявлений «Юла» выставила на продажу шубу. Неизвестный покупатель активно интересовался шубой и запросил у гражданки данные карты – он скинул ей в переписке ссылку по которой необходимо пройти и ввести реквизиты. Женщина сделала все необходимое, после чего с ее счета аферисты сняли порядка 80 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.06.21

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