В Югре отремонтируют разрушающийся от старости мост на дороге «Нягань – Приобье»

В Югре на реконструкцию отправится мост на дороге «Нягань – Приобье». Ему уже 20 лет и он нуждается в ремонте.

Как сообщили в пресс-службе правительства округа, объект находится на 19 километре трассы, которая входит в опорную сеть автодорог России. В связи с важностью моста, все работы на нем будут выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Мост протяжённостью 112 метров должны отремонтировать по плану до конца сентября.

«Элементы безопасности моста не соответствуют нормативным требованиям: несущие элементы имеют трещины и сколы до оголения арматуры, дорожное покрытие требует замены», – сообщают в пресс-службе правительства региона.

Подрядчики заменят 10 сводчатых балок пролётных строений, усилят промежуточные и береговые опоры, восстановят гидроизоляцию моста, смонтируют новое металлическое барьерное и перильное ограждение, уложат новый асфальт.

Мост останется открытым для автомобилей, там организуют реверсивное движение. Стоимость работ по контракту составит около 88,5 миллиона рублей. Средства будут выделены из регионального бюджета.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.06.21

В Югре мошенники загоняют в долги целые семьи. / В Нягани женщина фиктивно прописала у себя 7 человек. / В Югре поставили на учет 25 бесхозных автомобильных дорог. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»