В Сургуте из-за жары повышен класс пожароопасности

Повышенный класс пожароопасности объявлен в Сургуте из-за приближающейся жары. Уже в четверг, 1 июля, синоптики обещают температуру воздуха в городе выше 30 градусов тепла. Жителей и гостей просят не разводить костры в лесных массивах. Об этом сообщили в мэрии города.

В ближайшие дни в городских лесах возможен высокий уровень пожарной опасности. Также в мэрии призвали соблюдать осторожность при нахождении в лесу в указанный период.

Ранее сообщалось, что за неделю в ХМАО потушили 12 лесных пожаров. Причиной всех возгораний стали грозовые разряды. Эксперты прогнозируют 1-3 класс пожароопасности.

Сургут, Александр Непомнящий

Сургут. Другие новости 28.06.21

В Югре отремонтируют разрушающийся от старости мост на дороге «Нягань – Приобье». / В Югре мошенники загоняют в долги целые семьи. / В Нягани женщина фиктивно прописала у себя 7 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»