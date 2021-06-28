В Югре стали делать меньше абортов

В Югре сокращается количество абортов и растёт количество многодетных семей.

Как сообщили на заседании совета по демографической политике, за 10 лет(с 2010 по 2020 год) количество абортов сократилось более чем в два раза – с 13 тысяч до 4 тысяч.

При этом, согласно статистике, приведенной в ходе заседания, в 2020 году в ХМАО в 10 раз выросло число родившихся в семьях 4 и 5 детей. Также отмечается, что во время пандемии не произошло заметного спада рождаемости.

Ранее сообщалось, что число многодетных семей в ХМАО 2020 год увеличилось на 22 процента. За прошлый год их количество увеличилось до 34 тысяч.

Тюмень, Александр Непомнящий

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