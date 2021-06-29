В ХМАО за сутки зафиксировано 120 новых случаев COVID-19

В Югре зафиксировали 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таковы данные регионального оперативного штаба. Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Сургуте – 21 инфицированный, в Советском районе – 15 заболевших, 14 случаев заражения было зафиксировано в Нижневартовске, по 12 – в Ханты-Мансийске и Югорске. В остальных МО заболевших 10 и менее.

В структуре заболевших 97 человек имели признаки ОРВИ, еще у 22 югорчан была диагностирована пневмония.

Между тем, в Нижневартовске возобновилась вакцинация от COVID-19. Накануне на склад городской поликлиники прибыла очередная партия вакцины – это 2500 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак». Все прививочные пункты, а их в городе 6, включая мобильные, возобновили свою работу по первому этапу вакцинации. До этого их работа была прекращена из-за отсутствия препарата.

Вчера в столице Самотлора привили около 1400 человек. Это один из самых высоких показателей в округе. Всех, кто был записан заранее, медики обзванивают по телефону и назначают время вакцинации. В ближайшее время в Нижневартовске ожидают новые порции препарата.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 28.06.21

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