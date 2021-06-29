На мосту через Обь в районе Сургута вводят ограничения в движении

На мосту имени Валентина Солохина в районе Сургута дорожные службы вводят ограничения. На несколько часов в сутки там будут перекрывать движение.

Работы пройдут с 12 по 19 июля: каждые сутки с 1:00 до 4:00 движение будет закрыто для любого транспорта. В это время специалисты будут обследовать конструкцию.

«Предлагаем учесть данную информацию при планировании проезда по мосту», – сообщили в администрации Сургута.

Сургут, Александр Непомнящий

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