Молодая сургутянка три недели ходила по врачам с болями в ноге, а потом умерла от тромбоза и эмоболии

Департамент здравоохранения Югры и Следственный комитет проведут проверку по факту смерти 23-летней сургутянки. По сообщению ее родственников в соцсетях, она находилась в инфекционном отделении Сургутской окружной клинической больницы, где у нее подозревали коронавирус. Спустя несколько дней пребывания в медучреждении сургутянка умерла от эмболии и тромбоза, сообщает СургутИнформТВ.

«Сформирована комиссия, состав которой утвержден приказом департамента здравоохранения. Медицинская помощь оказывалась станцией скорой помощи, поликлиникой №1, Сургутской окружной клинической больницей. Будет дана комиссионная оценка качества оказания медицинской помощи всеми медорганизациями», – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО-Югры.

Как пишут родственники сургутянки в соцсетях, в начале июня девушка начала жаловаться на боли в левой ноге. За 3 недели она обращалась в несколько медицинских учреждений Сургута. Остеохондроз, миозит, подозрение на коронавирус – врачи ставили разные диагнозы, лечение не помогало. Из-за боли девушка уже не могла самостоятельно передвигаться, появилась сильная одышка, слабость. Сургутянка скончалась в СОКБ 25 июня. Качество оказанной ей медицинской помощи сейчас проверяется.

Сургут, Елена Васильева

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