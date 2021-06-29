В двух городах Югры для не привитых граждан введен режим обязательной самоизоляции

Глава ХМАО Наталья Комарова во вторник, 29 июня, подпишет постановление об обязательной самоизоляции со 2 по 23 июля для граждан, проживающих и пребывающих в городах Югорск и Советский, за исключением тех, кто сделал прививку от коронавируса. Об этом глава региона сообщила во время заседания оперштаба.

Гражданам, проживающих и находящихся на этих территориях, разрешается покидать место жительства в случаях обращения за медпомощью, следования от места жительства до места работы, оказания помощи близким родственникам. Также разрешается посещать магазины, ритуальные салоны, выносить мусор и выгуливать животных, но не дальше чем на 100 метров от места проживания. На дистанционный режим переведена и вторая смена детских лагерей.

«Со 2 по 23 июля в Югорске и Советском установлен запрет на деятельность кинотеатров, фитнес-клубов, организация общественного питания допускается с 6 утра до 20 часов вечера. Допускается обслуживание на вынос», – рассказала Наталья Комарова.

Она также поручила главам городов Советск и Югорск совместно с Росгвардией, МВД усилить контроль над противоэпидемиологическими мероприятиями.

«Поручаю департаменту здравоохранения обеспечить 100% потребность в вакцине в этих городских поселениях. Сформировать перечень дополнительных объектов, предназначенных для лечения граждан от коронавируса», – подытожила губернатор.

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