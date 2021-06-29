В ХМАО работодателям рекомендовали перевести на удаленку не менее половины всех работников

Глава Югры Наталья Комарова, в ходе заседания оперштаба предложила перевести на дистанционный режим работы не менее 50% всех сотрудников. Вместе с тем, для тех, кто будет работать в очном режиме, среди требований остается смена масок, термометрия и соблюдение дистанции. Губернатор рекомендовала более внимательно относиться к этим требованиям.

Тем временем, в Роспотребнадзоре по ХМАО не исключают возможности введения карантинных мер ещё в 5 муниципальных образованиях, которые со 2 июля снова начинают действовать на территориях Советского и Югорска.

По словам начальника управления Роспотребнадзора по ХМАО Майи Соловьёвой, резкое ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом наблюдается сразу в нескольких города и районах. За сутки в округе выявлено 120 новых заболевших.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 29.06.21

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